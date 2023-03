Siemens : Investit dans la recherche sur le métaverse

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Siemens a annoncé investir 2,4 millions d'euros pour soutenir la recherche de pointe sur le métaverse industriel à l'Institut d'études avancées de l'Université technique de Munich (TUM-IAS).



Grâce à six bourses Hans Fischer, des experts internationaux collaboreront avec des professeurs de TUM pour développer le monde numérique du métaverse industriel.



Les bourses Hans Fischer relieront l'expertise scientifique internationale à la School of Computation, Information and Technology (CIT) de la TUM, au Munich Data Science Institute (MDSI) et au Munich Institute of Robotics and Machine Intelligence (MIRMI).



Leurs recherches seront centrées sur l'économie des jetons, l'architecture web3, le jumeau numérique, les systèmes autonomes et l'intelligence artificielle digne de confiance.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.