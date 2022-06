Siemens : Investit 25M$ dans WiTricity

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Siemens annonce un investissement de 25 M$ afin d'acquérir une participation minoritaire dans la société états-unienne WiTricity, spécialiste des technologies de recharge sans fil.



A la suite de cette opération, les deux sociétés travailleront conjointement dans le but de stimuler l'innovation sur le marché émergent de la recharge sans fil des véhicules électriques, marché qui pourrait atteindre 2 milliards de dollars d'ici 2028 rien qu'en Europe et en Amérique du Nord, selon les calculs de Siemens.



Il s'agira d'accélérer le déploiement de la technologie de recharge sans fil, d'accompagner sa normalisation ainsi que le développement des infrastructures de recharge publique, notamment via des solutions interopérables pour le confort des conducteurs, explique en substance Markus Mildner, directeur général de Siemens eMobility.



