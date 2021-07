Siemens : Bénéfice trimestriel de 395 ME (+46%)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires du troisième trimestre de l'exercice 2021 a progressé de 38,9 % à 5 MdsE sur une base comparable par rapport au trimestre de l'année précédente.



L'EBIT ajusté a doublé au troisième trimestre par rapport à la faible période de l'année précédente et a atteint 945 millions d'euros, incluant Varian pour la première fois.



Cela se traduit par une forte marge d'EBIT ajusté de 18,8%, grâce au développement du segment Diagnostics.



Le bénéfice net du troisième trimestre a augmenté de 46% par rapport à l'année précédente pour atteindre 395 millions d'euros. Le bénéfice de base ajusté par action a augmenté de 84 % pour atteindre 0,56 E.



Le flux de trésorerie disponible a de loin plus que doublé au troisième trimestre et a atteint 852 millions d'euros.



