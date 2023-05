Siemens : Équipe une ferme verticale au Moyen-Orient

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Siemens annonce avoir fourni des technologies d'automatisation et de construction à la ferme verticale Bustanica récemment inaugurée à Dubaï, la plus grande ferme de ce type au monde.



Cette installation de 40 millions de dollars appartient à Emirates Crop One, une coentreprise entre Emirates Flight Catering, l'une des plus grandes entreprises de restauration au monde desservant plus de 100 compagnies aériennes, et Crop One Holdings Inc, un leader du secteur de l'agriculture verticale d'intérieur axée sur la technologie.



La technologie de la gamme Siemens Xcelerator a été intégrée dans l'ensemble de la ferme afin de garantir une production efficace, de réduire les déchets et d'accroître la durabilité globale de la ferme.



' Bustanica utilise une infrastructure intelligente dans sa ferme verticale qui lui permettra d'étendre durablement ses activités et de devenir un modèle pour d'autres fermes verticales dans le monde ', a déclaré Franco Atassi, directeur général de Siemens Smart Infrastructure au Moyen-Orient.



