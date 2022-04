Siemens : En avance sur la réglementation des gaz fluorés

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le 5 avril dernier, la Commission européenne a mis à jour la règlementation de 2014 sur les gaz fluorés afin de contrôler plus étroitement les gaz à effet de serre fluorés.



Siemens se félicite de la proposition de la Commission. En tant que l'un des principaux fabricants, la société a déjà mis au point des solutions de rechange sans gaz fluorés, en utilisant le gaz d'origine naturelle, évitant ainsi tout impact possible sur l'environnement et la santé.



'Chez Siemens, nous sommes déjà en mesure de fournir des appareillages de commutation, sans utiliser de gaz fluorés', déclare Stephan May, PDG de la Business Unit Electrification & Automation de Siemens Smart Infrastructure.



'La seule solution raisonnable pour remplacer les gaz fluorés dans les appareillages de commutation moyenne tension est l'utilisation de composants d'origine naturelle (Clean Air). Comme la durée de vie moyenne de ces produits électriques est de l'ordre de 35 ans, le passage direct à l'air pur est la solution la plus sûre pour se conformer à toutes les réglementations environnementales à venir.'



Clean Air est non seulement exempt de gaz fluorés, mais aussi inoffensif, extrêmement stable, non toxique, ininflammable et adapté à toutes les températures de fonctionnement.



Selon la Commission européenne, au niveau de l'UE, les gaz fluorés représentent actuellement 2,5 % des émissions totales de gaz à effet de serre. La proposition sur les gaz fluorés vise à économiser l'équivalent de 40 millions de tonnes d'émissions de CO2 d'ici 2030, pour atteindre des économies supplémentaires totales équivalentes à 310 millions de tonnes de CO2 d'ici 2050.



