Siemens : Des nouvelles voitures-lits avec ÖBB

(CercleFinance.com) - ÖBB et Siemens Mobility ont dévoilé la nouvelle génération de wagons-lits et de wagons-couchettes Nightjet dans l'usine de Siemens Mobility de Vienne.



D'ici la fin de l'année 2025, 33 Nightjet ÖBB de nouvelle génération au total seront sur les rails, reliant les villes européennes de nuit à une vitesse pouvant atteindre 230 kilomètres par heure, dans le respect du climat. Les premiers trains devraient être mis en service à la fin de l'été 2023 sur les liaisons populaires entre l'Autriche et l'Allemagne et l'Italie.



' Lorsque vous voyagez en train de nuit, vous contribuez à la réduction des émissions de CO2 : Voyager avec le Nightjet est environ 50 fois plus respectueux du climat qu'un avion ', déclare Leonore Gewessler, ministre fédérale autrichienne de l'action climatique.



' L'intérieur des Nightjet de la prochaine génération offrira aux clients une nouvelle expérience de voyage. Avec ce train, nous entrons dans une nouvelle ère du voyage de nuit ', estime Andreas Matthä, PDG d'ÖBB.



' Ces trains, très innovants, se distinguent par leur confort pour les voyageurs, leur durabilité et leur flexibilité ', ajoute Albrecht Neumann, PDG de Rolling Stock chez Siemens Mobility.



