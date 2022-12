Siemens : Des dons collectés pour l'Ukraine

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Siemens et Siemens Healthineers annoncent avoir collecté plus de 12 millions d'euros de dons depuis le début de la guerre en Ukraine grâce à Siemens Caring Hands eV, organisation caritative à laquelle ils versent un euro pour chaque euro donné par leurs employés.



Ces dons ont permis à diverses organisations de mettre en oeuvre plus de 60 projets d'aide, allant de la fourniture de nourriture, de médicaments et de vêtements à des hébergements temporaires pour les familles dans le besoin en Ukraine.



En particulier, Siemens Caring Hands eV travaille avec des hôpitaux d'urgence dans la région de Lviv pour améliorer leurs capacités, et coopère avec la fondation de financement participatif Tabletochki spécialisée dans l'aide aux enfants souffrant de cancer.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.