Siemens : DB Regio Bayern commande 31 trains régionaux

(CercleFinance.com) - Siemens annonce que DB Regio Bayern a commandé 31 trains régionaux à Siemens Mobility afin de desservir les liaisons entre Munich, Passau et Ratisbonne.



Siemens Mobility livrera 25 rames Desiro HC à deux étages et six rames Mireo à un étage.



'Les trains modernes fournis par notre partenaire Siemens Mobility sont une contribution importante pour garantir des opérations de haute qualité qui attirent des passagers supplémentaires vers le transport ferroviaire ', a déclaré Hansrüdiger Fritz, président de la direction régionale de DB Regio Bayern.



Le service passagers avec les nouveaux trains devrait commencer avec le changement d'horaire en décembre 2024, précise le communiqué de Siemens.





