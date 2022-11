Siemens : Credit Suisse reste positif après les résultats

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Credit Suisse réitère son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 165 euros sur Siemens, 'après une très bonne fin d'exercice 2022 et des perspectives clairement positives pour l'exercice 2023', selon le bureau d'études.



Ce dernier relève ses prévisions d'EBITA ajusté d'environ 5% pour le groupe industriel allemand, mais indique les considérer comme 'prudentes par rapport aux orientations de l'entreprise et aux perspectives fournies par les pairs'.



Credit Suisse pointe notamment les expositions de Siemens à l'électrification et à l'efficacité énergétique, 'où l'entreprise démontre sa capacité à fournir des performances au moins égales et régulièrement supérieures à celles de ses pairs'.



