Siemens : Contrat pour 17 trains avec Deutsche Bahn

(CercleFinance.com) - Siemens Mobility livrera 17 trains ICE 3neo supplémentaires d'une valeur d'environ 600 millions d'euros à Deutsche Bahn (DB). La flotte d'ICE 3neo passera alors à un total de 90 trains.



La Deutsche Bahn a commandé pour la première fois 30 trains ICE 3neo à Siemens Mobility en juillet 2020 et a appelé 43 autres trains en janvier 2022. Avec cette nouvelle commande, l'accord-cadre initial pour 90 trains signé en juillet 2020 est terminé.



Les trains ICE 3neo seront fabriqués à l'usine Siemens Mobility de Krefeld et livrés d'ici août 2028. Les trains qui ont été commandés pour la première fois sont en service voyageurs depuis décembre 2022, après avoir été construits en un temps record.



'Les premiers trains de la famille ICE 3neo impressionnent les passagers depuis décembre 2022 avec leur confort raffiné et leur technologie de pointe ', souligne Michael Peter, directeur général de Siemens Mobility.



Avec sa vitesse de pointe de 320 km/h, l'ICE 3neo est l'un des membres les plus rapides de la flotte ICE. Le train dispose de 439 places assises et de nombreuses innovations améliorant le confort et la commodité.



