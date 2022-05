Siemens : Contrat de trains à batterie au Danemark

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Siemens Mobility annonce avoir remporté un contrat pour fournir sept trains Mireo Plus B alimentés par batterie à la société ferroviaire danoise Midtjyske Jernbaner.



Siemens précise qu'il s'agit du premier contrat pour un train alimenté par batterie au Danemark et que ce projet pilote vise, à terme, à remplacer toutes les rames diesel dans tout le pays.



Les sept rames électriques à deux voitures seront livrées d'ici la fin de 2024 et devraient fonctionner sur deux lignes dans la région du Midtjylland au Danemark.



'Il s'agit d'une étape cruciale dans notre propre transition verte, mais aussi d'une étape importante vers l'objectif d'un trafic ferroviaire neutre en CO2 dans tout le Danemark', a déclaré Martha Vrist, directeur général de Midtjyske Jernbaner.



