Siemens : Contrat avec Ellevio, firme suédoise d'électricité

(CercleFinance.com) - Siemens annonce que Siemens Smart Infrastructure a été engagé par Ellevio, la deuxième plus grande société d'électricité de Suède, afin de fournir un nouveau système de contrôle à son réseau de distribution.



Basé sur Spectrum Power 7, ce nouveau système de contrôle permettra notamment d'améliorer la gestion des complexités, des anomalies et de l'accroissement des menaces de sécurité, tout en améliorant la utilisation d'utilisation pour les opérateurs, assure Siemens.



Le centre de contrôle d'Ellevio à Karlstad est chargé de fournir un approvisionnement énergétique fiable à 965 000 citoyens suédois.



