Siemens : Contrat avec Atos pour Smart Infrastructure

(CercleFinance.com) - Atos annonce avoir été choisi par Siemens Smart Infrastructure pour accélérer son processus de transformation et soutenir la migration vers le cloud de ses applications critiques, piliers pour la plupart de ses divisions dans le monde.



Le Français aura la responsabilité de migrer vingt systèmes SAP HANA, SAP Enterprise Resource Planning (ERP) et Supply Chain Management (SCM) vers un environnement hyperscale avant la fin de l'année 2021, et d'en assurer le bon fonctionnement par la suite.



'Cela donnera les moyens à Siemens Smart Infrastructure de bénéficier d'une réduction significative de ses coûts et de performances améliorées, tout en tirant parti de la stabilité, de l'agilité et de l'évolutivité accrues qu'offre le cloud public', souligne Atos.



