Siemens : Collaboration avec Tianneng Battery Group

(CercleFinance.com) - Siemens Digital Industries Software a annoncé aujourd'hui que Tianneng Battery Group Co avait sélectionné son portefeuille de logiciels industriels Siemens Xcelerator pour l'aider à stimuler l'innovation et permettre la fabrication numérique dans le cadre de la production de nouvelles batteries.



Tianneng est présenté comme une société de premier plan dans l'industrie nationale des batteries en Chine, axée sur les secteurs des batteries de puissance et des batteries de stockage d'énergie, s'adressant spécifiquement aux véhicules légers électriques.



La collaboration avec Siemens permettra à Tianneng Battery de tirer pleinement parti des solutions du portefeuille Siemens Xcelerator de logiciels industriels, notamment le logiciel Teamcenter® pour la gestion du cycle de vie des produits, le logiciel Opcenter™ pour la gestion des opérations de fabrication et le logiciel Simcenter™ pour la simulation et les tests virtuels.



En outre, Siemens fournira une assistance technique, une formation aux applications et des services après-vente.



