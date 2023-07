Siemens : Classé leader dans une analyse de Verdantix

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le cabinet d'analyse Verdantix a classé Siemens Smart Infrastructure comme l'un des principaux fournisseurs de logiciels de sécurité dans les bâtiments intelligents.



Le logiciel Siemens évalué fait partie de Siemens Xcelerator, une plate-forme numérique ouverte qui permet aux clients d'accélérer leur transformation numérique.



Selon Verdantix, les gestionnaires de l'immobilier d'entreprise et des installations recherchent des solutions plus intégrées pour fournir des opérations de construction et de sécurité fiables, et pour mieux protéger la sécurité et le bien-être de leurs locataires.





' Cela confirme l'objectif que nous nous sommes fixé : rendre les bâtiments plus sûrs et plus résilients grâce à des logiciels ', a déclaré Henning Sandfort, DG des produits de construction chez Siemens Smart Infrastructure.



