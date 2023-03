Siemens : Choisi pour un projet solaire à l'Université de NY

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Siemens annonce que l'Université de York lui a confié la conception et la livraison d'un panneau solaire situé dans le nouvel Institut pour l'autonomie en toute sécurité (ISA) de l'Université dans le cadre d'un projet de recherche de 1,5 million de livres sterling.



Financé par le UK Research Partnership Investment Fund (UKRPIF), le projet renforcera les capacités de recherche de l'Institut pour développer et utiliser des systèmes d'IA et de robotique pour inspecter et entretenir les panneaux solaires.



La ferme solaire de 193 kWc doit créer un ' laboratoire vivant ' pour donner aux propriétaires fonciers et aux exploitants de fermes solaires un aperçu de la meilleure façon d'intégrer la technologie robotique sur le terrain.



Le projet permettra également à l'Institut de devenir autonome en énergie d'ici 2025, générant environ 170 MWh d'électricité par an.





