Siemens : Choisi par la FIA pour ses logiciels PLM

(CercleFinance.com) - Siemens Digital Industries Software annonce avoir été choisi par la Fédération Internationale de l'Automobile (FIA), comme 'fournisseur officiel de logiciels PLM pour la durabilité', de façon à la soutenir dans les efforts de développement durable dans le sport automobile.



La FIA commencera ainsi à mettre en oeuvre le portefeuille Siemens Xcelerator pour permettre la conception de véhicules et de réglementations qui réduisent la consommation d'énergie et les émissions dans le cadre de ses championnats, y compris la F1.



Siemens aidera la FIA à atteindre ses objectifs de développement durable grâce à une réflexion innovante, des approches pionnières dans le sport automobile et de nouvelles avancées technologiques qui pourraient avoir un impact sur l'industrie automobile.



