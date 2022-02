Siemens : Cession des 50% dans une coentreprise à Valeo

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Valeo annonce la signature d'un accord avec Siemens pour le rachat de la participation de 50% détenue par le groupe allemand dans Valeo Siemens eAutomotive. Après le 1er juillet 2022, le Français intégrera 100% de cette entité au sein de son activité systèmes de propulsion.



La finalisation de l'opération se traduira pour Valeo par un décaissement net de 277 millions d'euros pour l'acquisition de la participation de Siemens sur une base sans endettement. Au plan comptable, l'endettement net augmentera de 741 millions d'euros.



Le nouvel ensemble 'Valeo Systèmes de Propulsion' vise une croissance supérieure à 12% par an sur 2021-2025, une marge d'EBITDA proforma en progression rapide à plus de 11% en 2025 et un cash-flow libre avant impôts proforma d'environ 350 millions d'euros en 2025.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.