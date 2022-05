Siemens : Cession de l'activité véhicules utilitaires

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Siemens annonce un accord avec Meritor pour lui céder son activité véhicules utilitaires, 'nouvelle étape dans la mise en oeuvre rigoureuse de son plan annoncé précédemment pour affiner son portefeuille en tant que société technologique ciblée'.



Le prix convenu pour la transaction s'élève à environ 190 millions d'euros en valeur d'entreprise, sous réserve d'ajustements du fonds de roulement. Sa finalisation est prévue, sous réserve des approbations réglementaires, d'ici la fin de cette année civile.



Employant environ 200 personnes, l'activité véhicules utilitaires de Siemens développe, conçoit et produit des systèmes d'entraînement électriques de haute performance pour des bus, des camions, ainsi que des véhicules de chantier et tout-terrain.



