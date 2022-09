Siemens : Certifié en Allemagne pour la cybersécurité

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Siemens Mobility a reçu trois nouvelles certifications de l'organisme allemand TÜV SÜD pour sa conformité à la norme internationale de cybersécurité IEC 62443.



Ces nouvelles certifications couvrent les produits et solutions associés notamment aux trains à grande vitesse, les trains régionaux, les métros, les tramways et les locomotives, ainsi que les composants du matériel roulant.



Elles s'appliquent également aux premiers produits installés dans les solutions d'infrastructures critiques.



' La cybersécurité représentant un élément important de la transformation numérique, un cadre de sécurité holistique et intégré conforme à la norme IEC62443 devient une partie de toute solution véritablement sécurisée ', a déclaré Frank Hoffmann, chef de l'ingénierie pour Siemens Mobility Rolling Stock.



