Siemens : Centrale de production d'hydrogène en Allemagne

(CercleFinance.com) - Le groupe industriel allemand Siemens a annoncé vendredi avoir signé un contrat portant sur la fourniture de l'un des plus grands complexes de production d'hydrogène d'Allemagne.



L'accord porte sur la construction à Wunsiedel, une ville située au nord de la bavière, d'une centrale neutre en carbone affichant une capacité de six mégawatts (MW).



Cette centrale qui fabriquera de l'hydrogène par électrolyse devrait produire dans un premier temps 900 tonnes de composés par an, avec l'objectif d'atteindre à terme un chiffre de 2.000 tonnes annuelles.



Sa mise en service est prévue pour la fin 2021.



Pour mémoire, l'Allemagne affiche l'objectif de devenir neutre en émissions de gaz à effet de serre à horizon 2050.



