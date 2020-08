Siemens : Bruxelles autorise la coentreprise avec GIG Solar

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé lundi le projet de coentreprise du groupe industriel allemand Siemens avec GIG Solar, une filiale de la banque d'investissement australienne Macquarie.



La joint venture prévoit la conception, la mise en oeuvre et le financement de projet relatifs à des services énergétiques aux Etats-Unis sous le forme dite 'energy as a service' (modèle proche d'un abdonnement).



D'après Bruxelles, l'enquête a montré que l'opération ne soulevait pas des problèmes de concurrence. Le dossier a d'ailleurs été examiné en vertu d'une procédure d'autorisation simplifiée.



