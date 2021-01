Siemens : Bien orienté après une publication préliminaire

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Siemens bondit de 4% à Francfort, au lendemain de l'annonce par le groupe industriel, à titre préliminaire, de résultats opérationnels 'substantiellement plus élevés' en comparaison annuelle pour son premier trimestre 2020-21.



Le conglomérat allemand met en avant une forte performance des activités automation et logiciels de sa division industries numériques, dont les revenus ont selon lui dépassé les attentes du marché, à environ 3,8 milliards d'euros contre 3,6 milliards.



Les résultats opérationnels préliminaires des autres activités (infrastructures intelligentes et mobilité) ont aussi significativement battu les anticipations du marché, selon Siemens, qui dévoilera ses perspectives 2021 début février.



