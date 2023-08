Siemens : Berenberg passe à l'achat, objectif 170 euros

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Berenberg a relevé lundi son conseil sur Siemens de 'conserver' à 'achat', avec un objectif de cours inchangé de 170 euros faisant apparaître un potentiel haussier de 24%.



Dans une note de recherche, l'analyste estime que le repli du titre suite à la publication des derniers résultats trimestriels offre une opportunité intéressante pour se repositionner sur le dossier, qu'il estime toujours aussi séduisant dans une optique de long terme.



L'intermédiaire reconnaît que son relèvement de recommandation pourrait s'avérer 'prématuré' au vu de la perspective de la réalisation du carnet de commandes de la division de logiciels et des services pour le secteur industriel (DI) dans les mois qui viennent.



Berenberg met néanmoins en évidence la solide demande et l'amélioration des marges bénéficiaires dont continue de bénéficier la branche de technologies intelligentes pour le bâtiment et les infrastructures (SI) du groupe, qu'il estime négligées par le marché.



Et s'il redoute un accès de faiblesse des contrats en provenance de Chine, l'analyste souligne que cet élément négatif pourrait être contrebalancé par le disparition des inquiétudes entourant Siemens Energy dans les mois à venir.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.