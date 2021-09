Siemens : BEG commande des trains Mireo

(CercleFinance.com) - Siemens Mobility a reçu une commande pour la construction de 23 rames Mireo à 4 voitures pour l'opérateur ferroviaire agilis Eisenbahngesellschaft une filiale de BeNEX.



Les rames seront livrées pour le réseau ferroviaire Ratisbonne/Vallée du Danube en 2024 et devraient entrer en service en décembre de la même année.



La Compagnie bavaroise des chemins de fer (Bayerische Eisenbahngesellschaft ou BEG) avait lancé un appel d'offres pour de nouveaux trains pour certaines parties de son réseau.



Les trains Mireo desserviront la nouvelle ligne RE 50 (Nuremberg - Ratisbonne - Plattling) et la ligne RB 51 (Neumarkt - Ratisbonne - Plattling).



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel