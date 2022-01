Siemens : Airbus opte pour le logiciel Capital

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Siemens a annoncé aujourd'hui qu'Airbus avait sélectionné son logiciel de développement de systèmes électriques/électroniques (E/E) Capital dans le cadre du développement de ses appareils commerciaux.



Siemens Capital fournira l'épine dorsale de la conception de systèmes E/E et d'ingénierie via une équipe de développement multi-pays.



' Capital permet aux clients d'établir une continuité numérique dans le domaine électrique afin de réduire la durée du cycle de développement et de réaliser des baisse de coûts significatives ', a déclaré Martin O'Brien, vice-président senior du groupe commercial Siemens Integrated Electrical Systems.



