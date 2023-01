Siemens : Acquisition de Vendigital au Royaume-Uni

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Siemens annonce avoir fait l'acquisition de la société de conseil britannique Vendigital, qui fera partie de Siemens Advanta, l'unité commerciale de services professionnels de Siemens.



La transaction a été signée et finalisée le 22 décembre 2022.



Vendigital complétera les capacités de services de conseil numérique et stratégique de Siemens Advanta pour les clients industriels.



'Nous sommes ravis d'accueillir Vendigital dans notre activité Siemens Advanta en pleine croissance.' a déclaré Aymeric Sarrazin, directeur général de Siemens Advanta. 'En combinant notre expertise et nos capacités, nous pouvons offrir encore plus de valeur à nos clients tout au long de leur chaîne de valeur, tout en favorisant notre activité à grande échelle au Royaume-Uni.'



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.