Siemens : Accord de coopération avec Lishen Battery

(CercleFinance.com) - Siemens Digital Industries Software annonce avoir signé un accord de coopération stratégique avec Lishen Battery, société chinoise spécialisée dans la recherche, le développement et la production de batteries lithium-ion.



Dans le cadre de cette collaboration avec le groupe allemand, Lishen Battery tirera parti du logiciel Opcenter du portefeuille de logiciels industriels Xcelerator de Siemens pour établir un centre technologique.



L'installation dédiée sera équipée de capacités avancées pour une traçabilité et une connectivité complètes des données tout au long de la recherche et du développement des produits ainsi que du processus de fabrication.



