Siemens : A signé un contrat de maintenance avec Alpha Trains

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Alpha Trains a signé avec Siemens Mobility un Contrat de service et de maintenance à long terme.



Le contrat couvre l'ensemble du l'entretien des locomotives Vectron sur une période de 15 ans.



' Le contrat entre Alpha Trains et Siemens Mobility soulignent leur engagement commun envers des solutions de transport durables et efficaces en Europe ' indique le groupe.



' Les trains bénéficieront de notre réseau européen de dépôts et de services, ainsi que notre savoir-faire complet dans le domaine de la maintenance des locomotives Vectron. La plate-forme commerciale numérique Siemens Xcelerator nous permettra d'assurer leur disponibilité maximale ', a déclaré Johannes Emmelheinz, DG des services clients de Siemens Mobility.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.