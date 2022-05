Siemens : 1ère présentation du train hydrogène Mireo Plus H

(CercleFinance.com) - Deutsche Bahn (DB) et Siemens Mobility ont présenté pour la première fois des éléments du tout nouveau 'Mireo Plus H', le train à hydrogène de nouvelle génération, ainsi qu'une nouvelle remorque mobile de stockage d'hydrogène, au sein de l'usine Siemens de Krefeld(Allemagne).



Le train et sa nouvelle infrastructure sont destinés à remplacer les trains diesel dans les transports de banlieue et les transports régionaux et à réduire à zéro les émissions de CO2 liées au rail.



Le Mireo Plus H commencera les essais dans le Bade-Wurtemberg en 2023 avant une mise en service prévue pour 2024 entre Tübingen, Horb et Pforzheim.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

