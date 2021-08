Siemens : 1300 apprentis recrutés pour la rentrée

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Siemens a annoncé lundi qu'il prévoyait d'embaucher quelque 1300 apprentis et jeunes en alternance en septembre, à l'occasion d'une deuxième rentrée placée sous le signe du coronavirus.



Le groupe industriel allemand précise que 800 stagiaires sont appelés à grossir les rangs de sa maison-mère, Siemens AG, tandis que 200 intégreront les équipes de sa branche ferroviaire Siemens Mobility.



Parallèlement, 110 apprentis rejoindront Siemens Healthineers, sa filiale d'équipements dédiés à la santé.



Comme lors des exercices précédents, ce programme de formation doit faire la part belle aux métiers techniques et technologiques, qui représenteront à eux seuls 87% des effectifs totaux.



Siemens précise que plus de 50% de ses apprentis sont des universitaires recrutés dans le cadre de programmes d'alternance.



En raison de la crise sanitaire, Siemens prévoit de réaliser la plus grande partie de la formation des nouveaux arrivants via SIEYA, le portail virtuel qu'il utilise pour ses conférences.



Lors de son exercice fiscal 2019/2020, Siemens avait investi 159 millions d'euros dans la formation des jeunes.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.