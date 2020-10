SHOWROOMPRIVE.COM : Résilience confirmée

(BFM Bourse) - Une dynamique haussière clairement affirmée sur l'action SHOWROOMPRIVE.COM invitera les investisseurs actifs à se positionner à l'achat, dans le cadre d'une opération de swing trading.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Depuis le 06 avril, le titre de cet acteur du e-commerce à forte notoriété, inscrit régulièrement et facilement de nouveaux points hauts, dans des volumes ponctuellement forts et nourris, notamment sur les séances de mobilisation du camp acheteur, le marubozu blanc du 19 août en étant l'exemple parfait. Dans l'immédiat, le titre est prêt à s'extirper d'une phase de latéralisation en range (0,81 - 1,02 euro). On surveillera le niveau de participation des opérateurs lors de ce franchissement.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnés, notre avis est haussier sur l'action SHOWROOMPRIVE.COM à court terme.

Les investisseurs actifs prendront position à l'achat sur le titre SHOWROOMPRIVE.COM au cours de 0.965 € avec un objectif à 1.249 € en ligne de mire. Ils protégeront leur capital en plaçant un stop à 0.889 €.

Le conseil SHOWROOMPRIVE.COM Positif 0.959 € Objectif : 1.249 € Potentiel : +30.24 % Stop : 0.889 € Résistance(s) : 1.018 / 1.250 / 1.500 Support(s) : 0.810 / 0.750 / 0.636

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime