Showroomprive.com : Ancelle dépasse le quart du capital

(CercleFinance.com) - Ancelle Sàrl a déclaré à l'AMF avoir dépassé individuellement, le 3 mai, le seuil de 25% du capital de SRP Groupe (Showroomprivé.com) et détenir 25,43% du capital et 28,05% des droits de vote, suite à une acquisition d'actions sur le marché.



À cette occasion, le concert dont fait partie Ancelle n'a franchi aucun seuil et détient, au 3 mai, 55,73% du capital et 60,96% des droits de vote. Ancelle n'envisage pas de poursuivre ses achats d'actions, ni de solliciter de nomination au conseil d'administration.



