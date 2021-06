Showroomprive.com : Remboursement en totalité du PGE

(CercleFinance.com) - Showroomprivé (SRP Groupe) annonce le remboursement de la totalité de son Prêt Garanti par l'État (PGE), d'un montant de 35 millions d'euros, opération sans impact sur sa trésorerie nette et qui lui permettra d'optimiser de facto le coût de son financement.



La plateforme de vente en ligne explique que ses résultats 2020, portés par le succès du plan performance, et la trajectoire de retour à la croissance rentable confirmée au premier trimestre 2021 ont permis de renforcer considérablement sa structure financière.



