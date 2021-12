Showroomprive.com : Mise en place d'un financement structuré

(CercleFinance.com) - Showroomprivé (SRP Groupe) annonce avoir obtenu l'accord de ses partenaires bancaires pour la mise en place d'un financement structuré de type Sustainability-linked syndicated facilities d'un montant de 70 millions d'euros.



Cette opération, qui vise à refinancer l'intégralité de la dette bancaire de 63 millions d'euros issue du protocole signé le 29 avril 2020, va lui permettre de retrouver plus de flexibilité pour la mise en oeuvre de nouveaux projets créateurs de valeur.



Ce Sustainability-linked syndicated facilities comprend une tranche de crédit amortissable pour 50 millions et une tranche de crédit à tirage (G&A Facility) d'un montant maximum de 20 millions. Ces dettes bancaires ont une maturité à échéance décembre 2026.



