Showroomprive.com : L'acquisition de The Bradery est finalisée

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Showroomprivé a annoncé mardi soir avoir finalisé l'acquisition de The Bradery, un spécialiste de la vente événementielle premium destiné aux 'millennials'.



La société explique avoir conclu le rachat d'une participation majoritaire de 51% au sein du site, avec la possibilité d'acquérir les 49% restants d'ici à 2026.



Dans un communiqué, Showroomprivé explique que l'opération va lui permettre de consolider sa stratégie en exploitant trois plateformes aux positionnement complémentaires: Showroomprivé.com pour la distribution généraliste, Beauté Privée pour la beauté et The Bradery pour la mode premium et jeune.



Avec une communauté qui fédère plus de 200.000 acheteurs réguliers et plus de 400 marques partenaires trois ans après son lancement, The Bradery a déjà atteint près de 30 millions d'euros de facturations.



Ses fondateurs Edouard Caraco et Timothée Linyer continueront à assurer la dynamique de croissance de la plateforme, avec l'objectif de doubler le volume de ventes à un horizon de trois ans.



La transaction devrait ainsi être relutive en 2024.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.