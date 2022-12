Ses : Premiers satellites O3b mPOWER lancés

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - SES a annoncé, en fin de semaine dernière, le succès du lancement de ses deux premiers satellites O3b mPOWER à bord d'une fusée Falcon 9 de SpaceX depuis la base de Cape Canaveral Space Force Station (CCSFS), en Floride.



Système de seconde génération de SES en orbite terrestre moyenne, O3b mPOWER comprendra initialement 11 satellites de forte puissance, équipés chacun de plus de 5000 faisceaux à formation numérique, et une infrastructure terrestre de prochaine génération.



Parmi les clients clés ayant souscrit aux services d'O3b mPOWER figurent Microsoft, Jio Platforms, Orange et tout récemment Vodafone Cook Islands. Le démarrage du service commercial est prévu au troisième trimestre 2023.



