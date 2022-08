Ses : SES plonge en Bourse sur des rumeurs de rapprochement avec l'américain Intelsat

(BFM Bourse) - Le premier fournisseur mondial de services de télécommunications par satellites serait en négociations avec l'américain Intelsat en vue d'une fusion, selon le Financial Times. Ces rumeurs de presse relèguent au second plan, la publication semestrielle du groupe ressortie en "ligne" avec ses attentes. Le groupe se dit également en bonne voie pour délivrer une robuste performance en termes de revenus et d'Ebitda en 2022. Le titre accusait la plus forte baisse du SBF 120 jeudi.

La consolidation du secteur des opérateurs satellitaires est en passe de s'accélérer. Le premier fournisseur mondial de services de télécommunications par satellites SES serait en négociations avec son concurrent américain Intelsat en vue d'un rapprochement, selon des informations du Financial Times.

Fin juillet, l'opérateur français de satellites Eutelsat Communications confirmait avoir engagé des discussions en vue d'un éventuel rapprochement avec le britannique OneWeb afin de faire émerger un nouveau géant paneuropéen face à Starlink, le projet du milliardaire américain Elon Musk. Ce projet de mariage entre les deux sociétés était loin de faire l'unanimité, le titre Eutelsat avait alors chuté de 17,83% le jour de l'annonce puis de 18,20% le lendemain à la Bourse de Paris.

Le projet de rapprochement de SES avec Intelsat reçoit lui aussi un accueil glacial, l'américain est récemment sorti de la protection de la loi américaine sur les faillites avec une dette nette de 7 milliards de dollars. Et à l'image d'Eutelsat, ces discussions seraient à un stade préliminaire et il n'y aurait aucune garantie qu'elles aboutissent à un accord, affirme le Financial Times. Le titre de l'opérateur cédait 8% à 7,13 euros, vers 10h30, pénalisé par ces rumeurs de presse. De son côté, Steve Collar n'a pas souhaité réagir aux informations du quotidien économique et financier, selon lesquelles SES et son concurrent américain Intelsat discuteraient "activement" d'un rapprochement.

Prévisions confirmées pour 2022 après un premier semestre en "ligne"

Ces rumeurs entourent SES alors qu'il vient de publier ses comptes semestriels ressortis en "ligne" avec ses attentes. Sur les six premiers mois de l'exercice 2022, le groupe luxembourgeois a enregistré des revenus de 899 millions d'euros, en hausse de 2,8% sur un an en données publiées, mais a diminué de 2,1% à taux de change constants.

La branche SES dédiée à la vidéo a engrangé 511 millions d'euros de revenus sur les six premiers mois (57% du total du groupe), en recul de 5,1% à taux de change constants au premier semestre. En revanche, les revenus de SES Networks se sont appréciés de 2,1% à taux de change constants, à 387 millions d'euros à fin juin 2022.

L'Ebitda ajusté ressort à 544 millions d'euros sur la période écoulée, faisant apparaître un taux de marge d'Ebitda ajusté en légère baisse à 60,6% au 30 juin 2022, contre 62,2% au premier semestre de 2021. Le bénéfice net ajusté de SES s'inscrit en revanche en hausse de 11 % en glissement annuel pour atteindre 168 millions d'euros.

Le groupe se dit en bonne voie pour délivrer une robuste performance en termes de revenus et d'Ebitda en 2022. Plus de 90% des revenus qu'il anticipe pour 2022 est sous contrat, et les perspectives d'Ebitda ajusté sont aussi en voie de réalisation.

Pour l'exercice en cours, l'opérateur satellitaire prévoit toujours un chiffre d'affaires compris entre 1,75 milliard et 1,81 milliard d'euros. SES anticipe également un excédent brut d'exploitation (Ebitda) ajusté compris entre 1,03 milliard et 1,07 milliard d'euros.

Sabrina Sadgui - ©2022 BFM Bourse