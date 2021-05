Ses : Entre une commande du Pentagone et des rachats d'actions, SES remis sur orbite

(BFM Bourse) - Délaissé depuis de longs mois, le titre de l'opérateur satellitaire luxembourgeois retrouve les faveurs des investisseurs ce jeudi, aidé par un solide premier trimestre ainsi que par le lancement d'un plan de rachat d'actions de 100 millions d'euros.

La manœuvre peut faire tiquer mais elle a parfois le mérite d'envoyer un signal clair au marché. En annonçant un programme de rachat d'actions de 100 millions d'euros simultanément à ses résultats semestriels, la direction de SES indique clairement que le titre est selon elle sous-évalué, comme l'explique son PDG Steve Collar: "Le programme de rachat d'actions que nous annonçons aujourd'hui reflète notre confiance dans les fondamentaux à long terme de l'entreprise. Le cours actuel de l'action ne reflète pas la valeur sous-jacente de SES et ce programme représente une opportunité intéressante de déployer du capital pour le bénéfice optimal de nos actionnaires" explique-t-il.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Alors que le titre de la société luxembourgeoise -premier fournisseur de services de télécommunications par satellites au monde- a abandonné plus de 60% de sa valeur ces deux dernières années, "le marché avait besoin de ce genre d'annonce pour se réveiller sur ce titre", écrivent les analystes de Jefferies dans une note matinale. Leurs homologues de City jugent également favorablement ce rachat d'actions et prévoient une réaction positive du marché, mais nuancent toutefois en expliquant voir "peu de motifs justifiant une réévaluation du consensus sur le titre".

En tête du SBF 120 à 11h15, ce dernier s'adjuge 8,3% à 6,59 euros, ce qui lui permet de réduire ses pertes à moins de 15% depuis le 1er janvier.

Nouveau contrat avec le Pentagone

Outre le programme de rachat d'actions, les investisseurs appréciant également la confirmation des objectifs annuels de SES, le groupe ayant réitéré la fourchette de 1,06 à 1,10 milliard d'euros pour son Ebitda ajusté en 2021, pour des revenus compris entre 1,76 et 1,82 milliard. Sur les trois premiers mois de l'année 2021, la société a dégagé un bénéfice net de 69 millions d'euros (+35% sur un an) pour un chiffre d'affaires de 436 millions d'euros, en repli de 9%. L'Ebitda ajusté s'est pour sa part établi à 268 millions d'euros (-6,9%). Bien qu'en léger repli, ces comptes ressortent supérieurs aux attentes du marché.

Et si le groupe est confiant quant à l'atteinte de ses objectifs annuels, c'est que plus de 85% du chiffre d'affaires ciblé est déjà sous contrat, dont 180 millions de dollars de carnet de commandes signés en 2021 pour SES-17 (un satellite de communications géostationnaires électriques à haut débit actuellement en construction et en test pour un lancement en août 2021) et O3b mPOWER, une constellation de satellites en orbite terrestre moyenne conçue pour fournir une connectivité large bande à faible latence vers des sites distants pour les opérateurs de réseaux mobiles et les fournisseurs de services Internet. Ces nouveaux produits développés par le groupe doivent "arriver sur le marché alors que le monde émerge de l'environnement Covid avec des produits et des solutions hautement différenciés pour saisir l'opportunité de croissance substantielle de la connectivité. SES revendique plus de 70 satellites répartis sur deux orbites différentes.

"Nous avons bien démarré l'année 2021" a sobrement commenté le PDG du groupe Steve Collar, cité dans le communiqué. Mercredi, dans un autre communiqué, le groupe SES avait annoncé avoir décroché auprès de l'armée américaine un nouveau contrat de 35 millions de dollars pour des capacités en matière de satellite de communication géostationnaire (couvrant notamment l'Europe, la Turquie et le Pakistan).

Quentin Soubranne - ©2021 BFM Bourse