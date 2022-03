Seche environnem. : Le champion mayennais du traitement des déchets atteint ses objectifs avec un an d'avance

(BFM Bourse) - Avec un an d'avance, le groupe Séché spécialisé dans le traitement et la valorisation de tous types de déchets et dans les services de dépollution a atteint, voire dépassé, les objectifs financiers qu'il s'était fixé en décembre 2019 pour 2022. Séché Environnement vise désormais le milliard d'euros de revenus à périmètre constant en 2025.

Séché Environnement est un habitué des publications annuelles supérieures aux attentes et le millésime 2021 ne déroge pas à la règle. Le groupe qui se définit comme "l’acteur de référence du traitement et de la valorisation de tous les types de déchets, y compris les plus complexes et dangereux, et des opérations de dépollution, au service de l’environnement et de la santé" a en effet indiqué mardi après Bourse avoir fait mieux que prévu en 2021.

"Avec un an d’avance, il atteint, voire dépasse, la plupart des objectifs qu’il s’était fixés en 2019 à l’horizon 2022" se félicite son président Joël Séché - qui a repris la petite PME familiale de travaux publics en 1984 avant de la repositionner progressivement sur les métiers de l'environnement.

Sur l'année écoulée, le groupe a engrangé 735,8 millions d'euros de chiffre d'affaires, en hausse de près de 15% sur un an et également supérieur de 7% au précédent record, réalisé en 2019. Il indique désormais viser un milliard d'euros de revenus à périmètre constant d'ici 2025. Le chiffre d'affaires réalisé en 2021 intègre, à hauteur de 34,0 millions d'euros, la contribution du groupe sud-africain Spill Tech, spécialisé dans les interventions sur les déversements, le nettoyage industriel ou encore la réhabilitation, consolidé à compter du 1er mars 2021. À périmètre constant, le chiffre d’affaires contributif s’établit donc à 701,8 millions, "extériorisant une progression de +9,4% par rapport au chiffre d’affaires contributif de 2020" et de 2% par rapport à 2019.

Le bénéfice net de Séché Environnement a pour sa part plus que doublé en 2021 (+105,8% à 28,4 millions) - ce qui correspond par ailleurs à une hausse de près de 60% par rapport à 2019.

Joël Séché évoque d'"excellentes performances commerciales, opérationnelles, financières et extra-financières", qui démontrent selon lui une nouvelle fois "la qualité du positionnement du groupe et la pertinence de sa stratégie de croissance sur les marchés de l'économie circulaire et de la décarbonation de l'économie".

Dans le détail, Séché Environnement a notamment bénéficié, en 2021, "de marchés, industriels ou collectivités, soutenus par des volumes bien orientés et par des évolutions de prix positives, qui ont porté ses activités liées à l’économie circulaire comme celle liées à la gestion de la dangerosité". Le stockage, l'incinération et les plateformes dédiés aux déchets dangereux (notamment industriels, via ses filiales Trédi et Speichim) a contribué à hauteur de 31% aux revenus du groupe en 2021, contre 19% pour les mêmes activités consacrées aux déchets non dangereux.

Les activités de services, qui regroupent ceux à destination des grands comptes (offres globales, nettoyage chimique) et les services à l'environnement (dépollution, urgence environnementale) ont également renoué avec un bon niveau de croissance (+21%) par rapport à l’an passé, précise Séché. Excluant Spill Tech, la croissance organique des revenus de ce pôle services s'établit à 7,5%. Les revenus de la division "économie circulaire et décarbonation" ont de leur côté cru de 11% à 243,1 millions sur l'année écoulée, "portés par la bonne orientation des activités de recyclage et de valorisation matières portées par la mise en œuvre des réglementations liées à l’économie circulaire".

L’excédent brut d’exploitation (EBE) s’établit enfin à 170,3 millions d'euros, soit 23,1% du chiffre d’affaires contributif en 2021 - contre 20,4% en 2020.

Lors de son Capital Markets Day de décembre 2019, Séché Environnement avait indiqué viser "entre 750 et 800 millions d'euros" de chiffre d'affaires contributif (périmètre 2019) à horizon 2022, dont environ 30% à l'international, avec un EBE porté entre 21 et 22% de ces revenus. Si le second objectif a été largement dépassé, le premier n'est en revanche pas encore atteint, le chiffre d'affaires contributif étant ressort à 736 millions. L'international n'a en outre représenté que 28% des revenus globaux du groupe, un chiffre toutefois en nette progression sur un an (23% en 2020).

"Positionné sur des marchés durablement porteurs et riches en opportunités, fort de sa flexibilité financière et de sa situation de liquidité, notre groupe est confiant sur ses perspectives à court et moyen terme : il anticipe ainsi, à l’horizon 2025, un chiffre d’affaires contributif -à périmètre constant- proche d’un milliard d’euros, tout en poursuivant l’amélioration de ses marges opérationnelles" avance son patron. Joël Séché rappelle en outre que l’acquisition des Agences d’Osis-IDF, acteur majeur des métiers de l’assainissement, vient début enrichir le panel de nos métiers de services à l’environnement sous le nom de Séché Assainissement".

En Bourse, le titre réagit bien à cette publication et aux objectifs énoncés à moyen terme, gagnant 4% à 59,6 euros vers 15h50. Il efface ainsi une petite partie des pertes subies depuis le 1er janvier (-18%).

Quentin Soubranne - ©2022 BFM Bourse