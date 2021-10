S.e.b. : Révise à la hausse ses perspectives de ventes

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce un chiffre d'affaires à fin septembre de 5 570 ME, en croissance de 18,2 % par rapport à 2020. Cette hausse provient à la fois de l'activité Grand Public et de l'activité Professionnelle.



Sur 9 mois, l'activité Grand Public est en croissance de près de 20 % à tcpc par rapport à 2020 (+13 % par rapport à 2019 en données publiées). L'activité Professionnelle réalise une hausse de 8,7% à tcpc (3e trimestre + 35 %).



A fin septembre, le Résultat Opérationnel d'Activité (ROPA) du Groupe s'établit à 528 ME, en hausse de 63 % (324 ME réalisés en 2020).

Le Groupe revoit à la hausse son hypothèse de croissance des ventes publiées 2021, désormais attendue autour de 14 % (contre supérieure à 10 % auparavant) et confirme son hypothèse de marge opérationnelle d'activité pour l'année, proche de 10 %.



