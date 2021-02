S.e.b. : Retrait de 21% du résultat net annuel

(CercleFinance.com) - Groupe Seb dévoile au titre de 2020 un résultat net part du groupe en retrait de 20,9% à 301 millions d'euros et un résultat opérationnel d'activité (ROPA) en recul de 18,2% à 605 millions, pour des ventes en baisse de 5,6% à 6,94 milliards (-3,8% en organique).



Le conseil d'administration propose de distribuer un dividende de 2,14 euros par action, dividende qui sera de plus majoré d'une prime de fidélité de 10% pour les actionnaires détenteurs d'actions inscrites au nominatif depuis plus de deux ans.



Malgré une 'visibilité toujours réduite sur les mois à venir', le fabricant de petit électroménager se dit 'bien armé et en ordre de marche pour renouer avec la croissance organique de ses ventes et avec la progression du ROPA en 2021'.



