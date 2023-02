S.e.b. : Résultat net part du Groupe de 316 ME en 2022

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le Groupe SEB a réalisé en 2022 des ventes de 7 960 ME, quasi-stables (- 1,2 %) vs. 2021 en données publiées et en baisse de 4,7 % à tcpc. En comparaison de 2019, dernière année normative, le chiffre d'affaires 2022 est en progression de 8,2 %.



Après une année 2021 record (croissance organique de 16 % par rapport à 2020), l'activité Grand Public a réalisé des ventes de 7 234 ME, en contraction de 5,9 % à tcpc par rapport à 2021.



Le Groupe a réalisé en 2022 un ROPA de 620 ME, en baisse de 24% par rapport au plus haut historique de 2021 (813 ME). La marge opérationnelle s'établit à 7,8 % des ventes, contre 10,1 % en 2021.



Le Résultat net part du Groupe s'élève à 316 ME (en baisse de 30 % par rapport au niveau record de 454 ME atteint en 2021). L'EBITDA ajusté s'établit quant à lui à 875 ME, contre 1 041 ME en 2021.



