S.e.b. : Repli de 5,6% du CA annuel

(CercleFinance.com) - Le groupe Seb affiche un chiffre d'affaires de l'année 2020 de 6,94 milliards d'euros, en repli de 5,6%, qui se décompose en une baisse organique limitée à 3,8%, un effet devises de -3% et un effet périmètre de +1,2%.



En organique, le fabriquant de petit électroménager a vu son activité grand public terminer l'année avec des ventes quasi-stables (-0,5%), alors que ses ventes en professionnel ont chuté de 30,7%, impactées par les restrictions dans l'hôtellerie-restauration.



Attendant une baisse du résultat opérationnel d'activité 2020 plus limitée qu'annoncé fin octobre (fourchette de -25 à -30%), Seb estime qu'il devrait être de l'ordre de 600 millions d'euros, avec in fine une bonne génération de trésorerie d'exploitation sur l'année.



