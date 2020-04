S.e.b. : Recule après l'avertissement, un broker reste neutre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre Seb recule de -1% ce jeudi, après avoir publié un avertissement sur résultat lié au COVID-19.



Réagissant à cette nouvelle, l'analyste Oddo BHF a confirmé ce matin sa recommandation 'neutre' sur le titre, rappelant que l'impact de l'épidémie de Covid-19 sera 'sensiblement supérieur' au T1, avec '-270 millions d'euros de chiffre d'affaires'.



'Dans une optique de normalisation de la profitabilité à moyen terme il peut sembler opportuniste de revenir sur le titre. Pour autant, la sensibilité du groupe à la diffusion du COVID-19 en Europe et le reste du monde (75% du CA) demeure une inquiétude importante et les prochaines publications seront sans effet de momentum', estime le broker.



Oddo BHF confirme ainsi son objectif de cours de 110 euros, pour un potentiel de -4%.



