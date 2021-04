S.e.b. : Quatre nominations au comité exécutif

(CercleFinance.com) - Le groupe Seb indique renforcer son comité exécutif avec la nomination de quatre nouveaux membres, dont celle de Philippe Schaillee comme directeur général adjoint en charge des produits et de l'innovation.



Ayant pris ses fonctions à compter du 6 avril, il rapportera directement à Thierry de la Tour d'Artaise. Il a intégré en 2016 le groupe Jacob Douwe Egberts (JDE), avec pour mission de redresser sa division professionnelle.



Par ailleurs, Cathy Pianon est nommée directrice générale, affaires publiques et communication, directrice du cabinet du PDG, Vincent Rouiller est désigné directeur général, recherche, et Philippe Sumeire, directeur général, juridique.



