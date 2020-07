S.e.b. : Prise de participation majoritaire dans StoreBound

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe Seb annonce la signature d'un accord pour une prise de participation majoritaire dans StoreBound, propriétaire de la marque d'articles et accessoires de cuisine Dash aux Etats-Unis, une transaction qui devrait être finalisée d'ici le 31 juillet.



Basée à New York et employant environ 50 personnes, StoreBound a généré un chiffre d'affaires supérieur à 100 millions de dollars au cours des 12 derniers mois. Elle a lancé plus de 200 produits en s'appuyant sur la vente en magasin, l'e-commerce et les médias sociaux.



En huit ans, elle a développé la plus large audience sur les médias sociaux de son secteur aux Etats-Unis, avec plus d'un million d'abonnés Instagram, ayant généré des milliards d'impressions pour distribuer ses produits en Amérique, en Europe et en Asie.



