S.e.b. : Prise de participation dans Castalie

(CercleFinance.com) - Le groupe Seb annonce que son véhicule d'investissement Seb Alliance a pris une participation minoritaire dans la société Castalie, qui conçoit et propose des fontaines à eau micro-filtrée pour les entreprises et les restaurants.



Par sa solution complète (fontaines, contenants, accessoires et services de maintenance), l'eau produite chez les clients à partir de l'eau du robinet est micro-filtrée par des fontaines, puis embouteillée sur le lieu de consommation et dans des contenants réutilisables.



Cet investissement du fabricant de petit électroménager dans Castalie est réalisé aux côtés des fonds Amundi Finance et Solidarité, RAISE Impact et Ring Capital, dans le cadre d'une levée de fonds de 13,5 millions d'euros.



