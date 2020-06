S.e.b. : Placement d'un emprunt obligataire

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Seb annonce avoir placé mardi avec succès un emprunt obligataire d'un montant de 500 millions d'euros, d'une durée de cinq ans (échéance au 16 juin 2025) et portant intérêt au taux de 1,375%, obligations qui seront admises sur Euronext Paris le 16 juin.



'Le livre d'ordres, de grande qualité, s'est élevé à plus de 1.600 millions d'euros, témoignant une nouvelle fois de la confiance des investisseurs dans la stratégie et les perspectives du groupe Seb', souligne le fabricant de petit électroménager.



Cette nouvelle émission lui permet de conforter l'architecture de sa dette à travers la sécurisation continue du refinancement d'une partie de sa dette, l'allongement de sa maturité moyenne et des conditions attractives de financement.



