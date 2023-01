S.e.b. : Oddo relève son opinion après le CA annuel

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Au lendemain de l'annonce du chiffre d'affaires annuel de Seb, Oddo BHF adopte une opinion 'surperformance' sur le titre, contre 'neutre' précédemment, avec un objectif de cours relevé de 102 à 107 euros, 'afin d'accompagner la restauration des marges, dès 2023'.



Pour tenir compte d'une relative résistance de l'activité, le bureau d'études rehausse ses estimations de BPA de 5,9% en 2022 et de 10% en 2023 (avec une croissance organique en Chine à +5%). Pour 2023, il retient une marge opérationnelle d'activité de 8,1%.



Ajoutant qu'à moyen terme, le fabricant de petit électroménager vise le retour à une marge de 10%, l'analyste considère que 2023 constituera 'une première étape dans la reconstitution de la profitabilité'.



